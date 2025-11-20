  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Dursun Özbek: Sadece 2 bahis sitesinden bilgi alınması çok vahim bir durum
Takip Et

Dursun Özbek: Sadece 2 bahis sitesinden bilgi alınması çok vahim bir durum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis soruşturmasıyla ilgili "Yasal bahis olarak 6 bahis sitesi var. Federasyona gelen bilgiler sadece 2 bahis sitesinden kaynaklandırılmış bilgiler. Diğer 4 tanesinden gelmedi, bu çok vahim bir durum." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dursun Özbek: Sadece 2 bahis sitesinden bilgi alınması çok vahim bir durum
Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gelen bilgiler nasıl bilgiler?

Yasal bahis olarak 6 bahis sitesi var. Federasyona gelen bilgiler sadece 2 bahis sitesinden kaynaklandırılmış bilgiler. Diğer 4 tanesinden gelmedi, bu çok vahim bir durum. Burada savcılığın soruşturması esastır. 6 bahis sitesinden sadece 2'sinin gönderdiği bilgiler nasıl bilgi? Deformasyona uğramış mı, manipülasyona uğramış mı? Kim biliyor?

 "Bilgi göndermeyen sitelerden oynayanlar ne olacak?"

Erteleme talebimiz tabiki olacak. 1024 futbolcuya aynı anda ceza verildi, bazı takımlar bu yüzden maça çıkamayacak pozisyona geldi. Bugünden ceza aldılar, üzerine Galatasaray seviyesine bakınca Avrupa maçlarımız başladı. Önemli maçlara çıkacağız. 1024 futbolcunun hiçbirisini birbirinden ayırarak bu yorumu yapmıyorum. Hepsinin kendi takımlarının önemli futbolcusu olduğunu düşünüyorum. Bilgi göndermeyen sitelerden oynamış olanlar varsa ne olacak? 58 ay önce bu incelenseydi, Eren Elmalı ile ilgili ceza o gün tecelli edecekti.

Spor
Partizan Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Partizan Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Partizan Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Partizan Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Türkiye Romanya maçı ne zaman? Türkiye Romanya play off maçı nerede oynanacak?
Türkiye Romanya maçı ne zaman? Türkiye Romanya play off maçı nerede oynanacak?
Kayıp saat ve yüzüklerin sahibi milli futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
Kayıp saat ve yüzüklerin sahibi milli futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
Kulüpler Birliği'den "yasa dışı bahis" açıklaması
Kulüpler Birliği'den "yasa dışı bahis" açıklaması
Milli Takım play-off rakibi kim? Dünya Kupası eleme maçlarında ev sahibi Türkiye mi?
Milli Takım play-off rakibi kim? Dünya Kupası eleme maçlarında ev sahibi Türkiye mi?
A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya oldu
A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya oldu