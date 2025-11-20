Dursun Özbek: Sadece 2 bahis sitesinden bilgi alınması çok vahim bir durum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gelen bilgiler nasıl bilgiler?

Yasal bahis olarak 6 bahis sitesi var. Federasyona gelen bilgiler sadece 2 bahis sitesinden kaynaklandırılmış bilgiler. Diğer 4 tanesinden gelmedi, bu çok vahim bir durum. Burada savcılığın soruşturması esastır. 6 bahis sitesinden sadece 2'sinin gönderdiği bilgiler nasıl bilgi? Deformasyona uğramış mı, manipülasyona uğramış mı? Kim biliyor?

"Bilgi göndermeyen sitelerden oynayanlar ne olacak?"

Erteleme talebimiz tabiki olacak. 1024 futbolcuya aynı anda ceza verildi, bazı takımlar bu yüzden maça çıkamayacak pozisyona geldi. Bugünden ceza aldılar, üzerine Galatasaray seviyesine bakınca Avrupa maçlarımız başladı. Önemli maçlara çıkacağız. 1024 futbolcunun hiçbirisini birbirinden ayırarak bu yorumu yapmıyorum. Hepsinin kendi takımlarının önemli futbolcusu olduğunu düşünüyorum. Bilgi göndermeyen sitelerden oynamış olanlar varsa ne olacak? 58 ay önce bu incelenseydi, Eren Elmalı ile ilgili ceza o gün tecelli edecekti.