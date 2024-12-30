Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeni başkan Serdal Adalı oldu. 2013, 2019 ve 2023 seçimlerinde Beşiktaş başkanlığına aday olan Serdal Adalı, 4. adaylığında başkanlığa seçildi. Kongrede açılan 25 sandığın sonucunda Serdal Adalı 8901, Hüseyin Yücel ise 3637 oy aldı.

Yazılı ve resmi olarak tebrik etmeyecek

Galatasaray, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı yazılı ve resmi olarak tebrik etmeyecek. Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı kırmızılı kulübün tebrik etmeme sebebi, Beşiktaş Seçimli Genel Kurulu Divan Başkanı Ahmet Akpınar'ın yaptığı imalar oldu

Telefonla arayacak

İddiaya göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, nezaketen Serdal Adalı'yı tebrik edeceği ve Ahmet Akpınar ile ilgili sitemlerini ileteceği ifade edildi.

''Açıklamaların hesabını mahkemede soracağız''

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Ajans 1905'e açıklamalarda bulundu. Yazgan, "Açıklama yapmayacağız, direkt olarak mahkemeye vereceğiz. Yapılan açıklama koca Beşiktaş camiasını bağlamaz. Bu tip kötü niyetli insanların yaptığı açıklamaların hesabını mahkemede soracağız, bu açıklamaları sadece 6222 değil, insanlar arasında kin ve nefret tetikleyecek açıklamalar olarak da görüyoruz. Bu vatan hainliğidir. Bu kişinin yapmak istediği bölücülüğe alet olmayacağız ve bunun hesabını kanunlar ile soracağız." ifadelerini kullandı.