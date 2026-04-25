Dursun Özbek'ten derbiye Yasin Kol'un atanmasına tepki: 'Sinir uçlarımızla oynuyorlar'

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Üyelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Özbek, "Konuşmamı 3 başlık altında sizlerle paylaşacağım. Birincisi bu dönemdeki sportif başarılarımız, ikincisi projelerimizin son durumları, üçüncüsü ise kulübümüzü ilgilendiren finansal konular" dedi.

Başkan Özbek, futbol takımının üst üste 4, toplamda da 26. şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, "Sezon başında gerçekleştirdiğimiz çoğu kişinin hayal bile edemediği yüksek profilli transferlerle Avrupa’da uzun süredir uzak kaldığımız hedefleri yeniden yakalamış olduk. Amacımız bu seviyelerde kalıcı olmak, daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Yarın Ali Sami Yen Stadı’nda çok önemli maça çıkacağız. Ben inanıyorum ki hocamız ve takımımız bu mücadeleden bizleri gururlandıracak bir sonuçla ayrılacak ve 26. şampiyonluğumuza bizi bir adım daha yaklaştıracaklar" diye konuştu.

"FIFA kokartı olmayan, tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar"

Fenerbahçe derbisine atanan Yasin Kol'un hakkında konuşan sarı-kırmızılıların başkanı, "Her gün nelerle mücadele ettiğimizi çok iyi şekilde anlamınızı istiyorum. Maçımıza yapılan hakem atamasına bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerinden birine Türkiye’deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil. Türk futbol kamuoyunun birleştiği bir nokta var. Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değil. FIFA kokartı yok. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken, bu hakemin atmasını Türkiye sorguluyor, biz de sorguluyoruz. Amaç ne olursa olsun, hedefleri ne olursa olsun bizim hedefimize zerre kadar etkisi olmayacaktır. Zannetmeyin ki bu ilk defa olan bir şey. Son 3 senedeki şampiyonluk dönemini hatırlarsanız bunun gibi birçok olayla karşılaştık, hepsinin de üstesinden geldik. Bunu çok anormal karşılaşmayın. Galatasaray özellikle futbolda özellikle bir seviyeye çıktı ki birçok mihrak, Galatasaray’ın bu yükselişinden rahatsız. Biz bu tip davranış biçimlerinin, bu tip Galatasaray’a saldırılarının hepsinin üstesinden geldik. 3 seneden beri verdiğimiz mücadeleye bugün de devam ediyoruz. Hepsi birbirine benziyor. Bu senenin geçmiş senelerden hiçbir farkı yok. Kazandığımız başarılar kıskanılmaktadır. Bu kıskançlık, kulübümüzü de hedef haline getirmektedir. Ne yaparsak yapalım bu durum artarak devam edecektir. Önümüzdeki sene, bu seneden daha zor bir sene olacaktır" şeklinde konuştu.

Basketbol ve voleybol branşlarındaki başarıları aktaran Dursun Özbek, "Basketbol takımımız ligde son 8’e kalarak play-off maçları oynayacak. NBA Europe projesiyle görüşmelerimiz çok verimli bir şekilde sürüyor. NBA yetkilileri, Galatasaray’ın taraftarı gücünden, Aslantepe Vadisi’ndeki basketbol salonu projemizden ne kadar etkilendiklerini ifade ediyorlar. Kadın basketbol takımımız, Euroleague ve Türkiye Ligi’nde final oynadı. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de Avrupa’da kupalara ulaşacağız. Tekerlekli basketbol takımımız, ligde lider durumda. Eurocup 1 finalinde mücadele ediyor, 2 maçlarını da kazandılar. Voleybol erkek takımımız ligde 32 yıl aradan sonra geçen yıl oynadığı finalin ardından bu yıl finale çıktı. CEV Cup’ta şampiyon olan Kadın voleybol takımımızı kutluyorum. Kadın takımımızın kazandığı bu kupayla Galatasarayımız, Avrupa’da futbol, basketbol ve voleybolda kupa kazanan tek Türk kulübü oldu. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Özbek ayrıca Amatör şubelerde şu ana kadar 76 kupa ve 691 madalya kazandıklarını açıkladı.

"Dünya çapında bir tesise sahip olduğumuz için hepimiz gurur duymalıyız"

Dursun Özbek Galatasaray Adası, Kalamış Tesisleri, Florya Konut Projesi, Riva Konut Projesi, Mecidiyeköy Binası, Büyükçekmece, Hasnun Galip Binası, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki yenilemelerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçtiklerinden beri futbolcuların performanslarında önemli bir artış gözlemlendiğini ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı, "Dünya çapında bir tesise sahip olduğumuz için hepimiz gurur duymalıyız. Bu tesisimiz sayesinde yurt dışında kamplarından büyük bir kısmını Kemerburgaz’da yapıyoruz. İkinci faz çalışmalarımız da devam ediyor. Kadın futbol ve akademi maçları için 1600 kişilik bir stat ekledik. Bundan dolayı bir miktar gecikme yaşandı. Saha düzenlemesi yapıldı, şantiye kuruldu, bu tesislerin inşaatını aralık 2026’ya kadar bitirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Aslantepe Vadisi, yarınlara daha güçlü Galatasaray bırakmamızı sağlayacak önemli bir adım"

Aslantepe Vadisi projesinin sadece proje olmadığını, Galatasaray’ın geleceğini güvence altına alan çalışma olduğunu belirten Başkan Özbek, "Kulübümüzün rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaşması için zemin hazırlayacak ve yarınlara daha güçlü Galatasaray bırakmamızı sağlayacak çok önemli bir adımdır. 165 bin metrekare bir inşaat alanında gerçekleşecek. Basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız" açıklamasında bulundu.

"9 aylık hasılatımız diğer iki rakibimizin toplamından fazla"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son bölümde finansal konularla ilgili konuştu. Mart 2025 - Şubat 2026 tarihleri arasında 18.3 milyar TL hasılatla Sportif AŞ'nin rekor kırdığını söyleyen Özbek, "9 aylık hasılatımız diğer iki rakibimizin toplamından fazla. Bu da hepimizi gururlandırıyor. Stadyum gelirleri 12 ayda 93 milyon Euro hasılat elde ettik. Bu tablo Galatasaray taraftarının gücünü ortaya koymaktadır" dedi.

"Cafe il Gala markası kurmayı planlıyoruz"

Mağazacılıkta son 12 ayda 120 milyon Euro net ciroya ulaştıklarını aktaran Başkan Özbek, "Forma satışlarımız büyümeye devam ediyor. Bu sezon nisan ayı itibarıyla 945 bin sayısına ulaştık. 1 milyon hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Mağazacılık çatısı altında Cafe il Gala markasıyla kafe zinciri kurmayı planlıyoruz. Hedefimiz 5 yıl içinde yurt dışı daha dahil olmak üzere 500 lokasyona ulaşmak. İlk 10 mağazayı da bu yıl sonuna kadar açmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"UEFA’dan 60 milyon Euro gelir elde ettik"

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinden son 12 sayda 89 milyon Euro kazandıklarını söyleyen Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbol takımımızın başarısı sponsor gelir miktarını da ciddi şekilde arttırdı. Forma sponsorluk gelirlerimiz 38 milyon Euro seviyesine çıktı. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansımızla birlikte UEFA’dan 60 milyon Euro gelir elde ettik. Tüm gelir kalemlerindeki artış sayesinde son 9 ayda 30 milyon Euro - 1.5 milyon TL brüt karlılık elde edilmiştir. Son 9 ayda Galatasaray, brüt kar elde eden Süper Lig’de tek takım. 9 ayda 15 milyon Euro-734 milyon TL kar ettik. Karlılığı etkileyen faktörlerden biri futbolcu satışlarıdır. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro’nun üzerinde 6-7 futbolumuz bulunmaktadır. Bu yatırım döneminde uygun şartlar oluşmadıkça bu değerli kadrodan oyuncu satmayı da planlamıyoruz. Bu kadronun daha büyük başarılara ve daha büyük gelirlere vesile olacağına inanıyoruz. 28 Şubat 2026 itibarıyla Sportif AŞ’nin yükümlülüğü 25.7 milyar TL, varlıklarımız 41.6 milyar TL."

Dursun Özbek; Victor Osimhen, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo transferleri için verilecek toplam 135 milyon Euro bonservis bedelinin 80 milyon Euro’sunu ödediklerini belirterek, "Yaptığımız bu yatırımlar Galatasaray’ın marka değerini arttırdı, rakiplerimize örnek oldu" dedi.