  3. Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik telefonu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı arayarak tebrik etti.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran ile yaptığı telefon görüşmesiyle tebriklerini iletti.

TFF, TBF ve Kulüpler Birliği'nden mesajlar

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF)paylaşılan tebrik mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübünde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın S. Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Sadettin Saran ve yönetim kurulunu tebrik ederiz." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan paylaşımda ise, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Sayın S.Sadettin Saran ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Ali Y. Koç'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz." görüşlerine yer verildi.

