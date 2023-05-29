EA Sports, Süper Lig’de sezonun 11'ini açıkladı
EA Sports oyunu FIFA 23'de Süper Lig'deki sezonun takımı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 2022/2023 sezonunun bitimine üç hafta kala FIFA 23 için sezonun takımı oyuncularını açıkladı. Süper Lig’de sezonun takımında 5 farklı takımdan 11 oyuncuya yer verildi.
FUT 23 Süper Lig TOTS kartları FIFA 23’ün Ultimate Team moduna eklendi. Normal kartlara kıyasla geliştirilmiş yeteneklere sahip TOTS kartları, çeşitli görevleri tamamlayarak kazanılabiliyor.
Süper Lig'de sezonun 11'i
Hücum Oyuncuları
-Mauro Icardi
-Enner Valencia
-Fabio Borini
Orta Saha Oyuncuları
-Badou Ndiaye
-Dries Mertens
-Sergio Oliveira
-Nathan Redmond
-Miguel Crespo
Defans Oyuncuları
-Ferdi Kadıoğlu
-Abdülkerim Bardakçı
Kaleci
-Mert Günok