Ebru Köksal kimdir, neden gözaltına alındı? Futbolda şike kumpası soruşturması...

Türk futbolunu yakından ilgilendiren bahis ve şike iddialarıyla ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Yürütülen incelemeler kapsamında, TFF eski Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan ile birlikte Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından spor kamuoyunda Ebru Köksal’ın geçmişi ve gözaltı gerekçesine dair sorular yeniden tartışılmaya başlandı.

Ebru Köksal kimdir?

20 Mayıs 1968 doğumlu olan Ebru Köksal, eğitim hayatını Robert Kolej’in ardından ABD’de Brown Üniversitesi’nde sürdürdü. Köksal, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında çift diploma ile mezun oldu. Kariyerine uluslararası finans sektöründe adım atan Köksal, 1990-2000 yılları arasında Morgan Stanley, Citibank ve AIG Capital Partners gibi küresel finans kuruluşlarında yatırım bankacılığı yaptı.

2001-2011 döneminde Galatasaray Spor Kulübü ve kulübe bağlı şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Köksal, 2010-2012 yılları arasında Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilerek bu göreve gelen ilk kadın yönetici oldu. 2011-2012 yılları arasında kısa bir süre TFF Genel Sekreterliği görevini de üstlenen Köksal, 2011 yılında Stadium Business Awards tarafından “Yılın Yöneticisi” ödülüne layık görüldü. 2013 yılında ise Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın yönetim kurulunda yer aldı.

Ebru Köksal neden gözaltına alındı?

Ebru Köksal, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, gözaltı kararının devam eden adli süreç kapsamında alındığı belirtildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Köksal ve diğer isimlerle ilgili yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.