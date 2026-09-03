Edin Dzeko milli takım kariyerini sonlandırıyor: Bu formaya olan sevgim hiç değişmedi

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Bosna Hersek Milli Takımı'nın kaptanı Edin Dzeko, 2 Ekim'de İsveç ile oynanacak karşılaşmanın ardından milli takım kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Dzeko, yaptığı açıklamada yaklaşık 20 yıldır formasını giydiği Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etme kararını duygusal ifadelerle açıkladı.

Milli formayla son maçına 2 Ekim'de İsveç karşısında çıkacağını belirten tecrübeli futbolcu, "Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamaz. Bu benim çocukluk hayalimdi" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek formasıyla 151 karşılaşmaya çıktığını hatırlatan Dzeko, milli takım kariyerinin yaklaşık 20 yıl önce Türkiye'ye karşı oynadığı maçla başladığını belirterek, "Çok şey değişti, ben de değiştim. Ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi" dedi.

40 yaşına kadar milli takım formasını taşımasının kendisi için büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Dzeko, artık kenara çekilme zamanının geldiğini hissettiğini kaydetti.

Tecrübeli golcü, Bosna Hersek'in 2014'te tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılmasının futbolculuk kariyerinin en mutlu anlarından biri olduğunu belirtirken, milli takım formasıyla yaşadığı önemli anların hayatı boyunca kalbinde yer alacağını ifade etti.

Dzeko, taraftarlara da çağrıda bulunarak İsveç karşısındaki son milli maçında kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.

"Ülkemi temsil edeceğim son gecemi de hep birlikte yaşamak istiyorum." diyen Dzeko, açıklamasını çocukluğundan bu yana sevdiği Bosna Hersek Milli Takımı formasını hayatının geri kalanında da sevmeye devam edeceğini belirterek tamamladı.

Edin Dzeko kimdir?

Edin Dzeko, Bosna Hersek futbolunun en özel isimlerinin başında geliyor.

17 Mart 1986'da Saraybosna'da dünyaya gelen Dzeko, henüz çocuk yaşta Bosna Savaşı'nın ağır izlerine tanıklık etti.

Saraybosna'nın kuşatıldığı, bombardımanların ve silah seslerinin günlük hayatın bir parçası haline geldiği savaş yıllarında çocukluğunu geçirmek zorunda kaldı.

Futbol kariyerine Zeljeznicar'da başlayan Dzeko, Teplice ve Wolfsburg formalarıyla Avrupa futbolunda adını duyurdu.

Wolfsburg'da Bundesliga şampiyonluğu yaşayıp gol krallığı elde eden Bosnalı forvet, Manchester City'ye transfer olarak kariyerinin en önemli adımlarından birini attı.

İngiltere'de iki Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Dzeko, özellikle 2011-12 sezonunun son maçında attığı golle kulüp tarihinin unutulmaz anlarından birine imza attı.

Sonrasında Roma ve Inter'de forma giyen, İtalya'da da önemli başarılara imza atan Dzeko, 2023'te Fenerbahçe'ye gelerek Türk futbolseverlerin karşısına çıktı.

Sarı-lacivertli formayla iki sezon geçiren deneyimli golcü, 2025'te Fiorentina'nın yolunu tuttu ve ardından Schalke 04'e transfer oldu.

Ancak Dzeko'nun hikayesinin en özel sayfaları her zaman Bosna Hersek Milli Takımı'na ait oldu.

2007 yılında milli formayla tanışan Dzeko, 2014'te ülkesinin tarihindeki ilk Dünya Kupası'nda forma giydi; 12 yıl sonra ise Bosna Hersek'in 2026 Dünya Kupası'na dönüşünde yine takımın kaptanı olarak sahnedeydi.

Bosna'nın 2026'da Dünya Kupası'na yükselmesinde de önemli rol oynayan Dzeko, turnuvada takımının kaptanlığını yaptı ve Bosna Hersek'in tarihinde ilk kez eleme turuna kalmasına tanıklık etti.

151 kez milli formayı giyen ve 73 golle ülkesinin en golcü oyuncusu olan Dzeko, şimdi milli takım kariyerine nokta koymaya hazırlanırken geride yalnızca rakip filelere gönderdiği golleri değil, Bosna Hersek futbolunun Dünya Kupası tarihindeki iki büyük hikâyenin başrolünü bırakıyor.