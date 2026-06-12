Edin Dzeko’dan Bosna’nın çocuklarına mektup: Nereden geldiğinizi unutmayın, hiçbir şey imkânsız değil

Bosna Hersek’in deneyimli futbolcusu Edin Dzeko, ülkesinin çocuklarına hitaben kaleme aldığı mektupta hem savaş yıllarını hem de futbola tutunma hikâyesini anlattı.

The Players’ Tribune için bir yazı kaleme alan 40 yaşındaki futbolcu, mektubuna “Bosna Hersek’teki sevgili çocuklar, sizin için bir mesajım var. Hiçbir şey imkansız değil. Hiçbir şey” sözleriyle başladı.

Dzeko, Sırp güçlerinin Saraybosna’yı kuşattığı dönemde henüz 6 yaşında olduğunu hatırlatarak, savaşın çocuk zihninde bıraktığı izleri anlattı.

"Dehşet içindeydik"

İlk sirenlerin çaldığı günü unutmadığını belirten Dzeko, annesinin kendisini alıp ayakkabı dolabının arkasına sakladığını söyledi.

Bosnalı futbolcu, “Bu ilk gündü. Dört yıl sürdü. Neler olup bittiğini tam olarak anlamadık ama her gün dehşet içindeydik” ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle evlerinin güvenli olmaktan çıktığını belirten Dzeko, ailesiyle birlikte büyükanne ve büyükbabasının yaklaşık 40 metrekarelik dairesine taşındıklarını ve 15 kişinin yerde uyuduğunu aktardı.

"Futbol nefes alanı yarattı"

Dzeko, çocukken dışarı çıkmanın bile büyük bir risk olduğunu vurgulayarak, buna rağmen futbolun hayatlarında küçük de olsa bir nefes alanı yarattığını söyledi.

Deneyimli futbolcu, “Dışarıda futbol oynamak istiyorduk ama her gün masum insanların ambulanslarla hastaneye götürüldüğünü görüyorduk. Peki ya bir çocuğu dört yıl boyunca bir evde nasıl tutabilirsiniz? Tabii ki tutamazsınız” dedi.

Futbol yolculuğunda babasının büyük payı olduğunu anlatan Dzeko, babasının kendisine yalnızca sahada değil, hayatta da yol gösterdiğini belirtti. Dzeko, babasının kendisine sık sık “Kibar ol, herkese aynı şekilde davran, nereden oldukları ve ne yaptıklarının önemi yok” dediğini aktardı.

Çocukluk yıllarında en beğendiği futbolcunun Andriy Shevchenko olduğunu söyleyen Dzeko, o dönem İtalya’da futbol oynamanın kendisi için “dünyanın öbür ucundaki bir peri masalı” gibi göründüğünü ifade etti.

Birlik mesajı verdi

İlk hedefinin yalnızca Zeljeznicar A Takımı’nda forma giymek olduğunu belirten Dzeko, bir hocasının kendisine sarışın olduğu ve çok gol attığı için “Sheva” diye seslendiğini de anlattı.

Mektubunun sonunda Bosna Hersek’in çok kültürlü yapısına vurgu yapan Dzeko, ülkesinin çocuklarına birlik mesajı verdi.

Dzeko, “Saraybosna, Roma ya da St. Louis, nerede yaşarsanız yaşayın; ister Müslüman, ister Musevi, ister Katolik, ister Ortodoks olun. Nereden geldiğinizi asla unutmayın. Bosnalısınız. Dünya ayaklarınızın altında. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.