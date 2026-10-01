Edin Dzeko’nun milli vedası şerefine bir ćevapi daha ikram: Saraybosna’da 10 yerine 11 servis

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Bosna Hersek futbolunun yaşayan efsanesi Edin Dzeko, milli takım formasıyla son kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

151 milli maçta 73 gole ulaşan ve ülkesinin hem en fazla milli olan hem de en çok gol atan futbolcusu olan Dzeko, İsveç karşılaşmasıyla milli takım kariyerini noktalayacak.

Dzeko’nun vedası yalnızca sahada yaşanmayacak. Zenica’da oynanacak karşılaşmanın 11’inci dakikasında tribünlerde yıldız futbolcu için özel tezahürat ve koreografi yapılacak. Maçın ardından ise Dzeko için veda töreni düzenlenecek.

Saraybosna’da ise Dzeko’nun vedası, futbolun çok ötesine taşınacak. Kentin ünlü ćevapi ustaları, milli futbolcunun 11 numarasına gönderme yapan özel bir jest hazırladı.

Bosna mutfağının vazgeçilmezlerinden ćevapi, genellikle somun ekmeğinin içinde farklı porsiyonlarda servis ediliyor. Bunların en bilinenlerinden biri ise Boşnakların “desetka” olarak adlandırdığı, yarım somun içinde 10 köfteden oluşan porsiyon.

Ancak Dzeko’nun milli formaya veda edeceği 2 Ekim’de “desetka” bir günlüğüne tarihe karışacak. Saraybosna’daki köfteciler, Dzeko’nun 11 numaralı formasına atıfla 10 yerine 11 ćevapi servis edecek.

Böylece Bosna Hersek’in gol kralına, milli takım kariyerinin son maçında tribünlerden sofralara uzanan 11 numaralı bir veda hazırlanmış olacak.

Edin Dzeko kimdir?

Edin Dzeko, Bosna Hersek futbolunun en özel isimlerinin başında geliyor.

17 Mart 1986'da Saraybosna'da dünyaya gelen Dzeko, henüz çocuk yaşta Bosna Savaşı'nın ağır izlerine tanıklık etti.

Saraybosna'nın kuşatıldığı, bombardımanların ve silah seslerinin günlük hayatın bir parçası haline geldiği savaş yıllarında çocukluğunu geçirmek zorunda kaldı.

Futbol kariyerine Zeljeznicar'da başlayan Dzeko, Teplice ve Wolfsburg formalarıyla Avrupa futbolunda adını duyurdu.

Wolfsburg'da Bundesliga şampiyonluğu yaşayıp gol krallığı elde eden Bosnalı forvet, Manchester City'ye transfer olarak kariyerinin en önemli adımlarından birini attı.

İngiltere'de iki Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Dzeko, özellikle 2011-12 sezonunun son maçında attığı golle kulüp tarihinin unutulmaz anlarından birine imza attı.

Sonrasında Roma ve Inter'de forma giyen, İtalya'da da önemli başarılara imza atan Dzeko, 2023'te Fenerbahçe'ye gelerek Türk futbolseverlerin karşısına çıktı.

Sarı-lacivertli formayla iki sezon geçiren deneyimli golcü, 2025'te Fiorentina'nın yolunu tuttu ve ardından Schalke 04'e transfer oldu.

Ancak Dzeko'nun hikayesinin en özel sayfaları her zaman Bosna Hersek Milli Takımı'na ait oldu.

2007 yılında milli formayla tanışan Dzeko, 2014'te ülkesinin tarihindeki ilk Dünya Kupası'nda forma giydi; 12 yıl sonra ise Bosna Hersek'in 2026 Dünya Kupası'na dönüşünde yine takımın kaptanı olarak sahnedeydi.

Bosna'nın 2026'da Dünya Kupası'na yükselmesinde de önemli rol oynayan Dzeko, turnuvada takımının kaptanlığını yaptı ve Bosna Hersek'in tarihinde ilk kez eleme turuna kalmasına tanıklık etti.

151 kez milli formayı giyen ve 73 golle ülkesinin en golcü oyuncusu olan Dzeko, şimdi milli takım kariyerine nokta koymaya hazırlanırken geride yalnızca rakip filelere gönderdiği golleri değil, Bosna Hersek futbolunun Dünya Kupası tarihindeki iki büyük hikâyenin başrolünü bırakıyor.