Ediz Gürel, satrançta Dünya Yıldırım Şampiyonu oldu

Gençlerin gelişimi ve geleceğine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan BAYEGAN Vakfı’nın desteklediği, Pendik Satranç Spor Kulübü oyuncusu Ediz Gürel, hamlelerin dünya şampiyonluğu için atıldığı FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda, 17 yaş genel kategorisinde Dünya Yıldırım Şampiyonu oldu.

Genç yaşına rağmen disiplinli çalışması, stratejik bakış açısı ve azmiyle ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde eden, Türkiye’nin genç büyükustalarından (GM) Ediz Gürel, satrançta tarih yazmaya devam ediyor.

Dünya şampiyonu Gukesh'i yenerek tarih yazmıştı

Birkaç ay önce dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Ediz Gürel, Avrupa sahnesinde ülkemizi temsil eden sporcularla elde ettiği üstün başarının ardından Lichess Titled Arena turnuvasını da şampiyon olarak tamamlamıştı.

Yaklaşık 1 ay önce Hindistan’daki FIDE 2025 Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil eden sporcular arasında yer alan Ediz Gürel, son olarak, 34 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı Antalya’daki FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda dünyadan ve Türkiye’den birçok başarılı genç satranççı ile mücadele etti.

17 yaş genel kategorisinde en iyileri geride bırakarak Dünya Yıldırım Şampiyonu olan Ediz Gürel, toplam 9 tur sonunda altın madalyaya uzandı.

“BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü bünyesinde başarılı çalışmalara imza atmaya devam etmeyi hedefliyorum”

Ediz Gürel, turnuvada elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmesinde, “Her zaman olduğu gibi ailemin desteğiyle ve BAYEGAN ailesinin bir parçası olarak yoluma devam edeceğim.

Bu vesileyle satranç sporuna uzun yıllardır destek veren BAYEGAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ercüment Bayegan’a ve BAYEGAN Vakfı’na da teşekkür ederim. BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü bünyesinde başarılı çalışmalara imza atmaya devam etmeyi hedefliyorum.” ifadelerini kullandı.

“BAYEGAN olarak bu gururun bir parçası olmak büyük mutluluk”

BAYEGAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan da gençlerin zihinsel gelişimlerini desteklemek ve stratejik düşünme becerilerini geliştirebilecekleri bir alan yaratmak amacıyla 2017 yılından bu yana satranç sporuna destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Geleceğin liderlerine ve yeteneklerine yatırım yapmanın toplumsal gelişim açısından kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Ayrıca, Türkiye satrancının uluslararası arenada daha görünür ve rekabetçi olmasını, genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilip doğru desteklerle güçlendirilmesini önemsiyoruz. Bu anlayışla hem BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü’nü destekliyor; hem de Ediz Gürel gibi geleceğin dünya çapındaki sporcularına yatırım yapıyoruz. Bu yolculukta bize ilham veren en önemli değerlerden biri ise babam M. Ali Bayegan’ın Türkiye ve İstanbul Satranç Şampiyonu olarak bıraktığı güçlü mirastır.”

Bayegan, Türk satrancının geleceğini aydınlatan Ediz Gürel’i, son dönemde ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği üstün başarılarından dolayı kutlarken, BAYEGAN olarak bu gururun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Genç sporcuların eğitimden uluslararası turnuvalara kadar tüm gelişim yolculuklarını destekliyoruz”

BAYEGAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp ise BAYEGAN Vakfı’nın; eğitim ve spor başta olmak üzere toplumsal ihtiyaçlara yönelik faaliyetler yürüttüğünü, çocuklar ve gençlerin gelişimine destek veren projelere destek sunduğunu anlattı.

Vakıf olarak destekledikleri satranç sporunun; çocuk ve gençlerin odaklanma, problem çözme ve doğru karar alma yetkinliklerini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Arslanalp, “Strateji, öngörü, analitik düşünme ve disiplin gibi kavramların iş dünyasıyla örtüştüğüne inancımız doğrultusunda, yalnızca kulüp faaliyetlerini değil, genç sporcuların eğitimden uluslararası turnuvalara kadar tüm gelişim yolculuklarını destekliyoruz.” dedi.

Arslanalp, BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü ile iş birliği içinde satrancı her yaştan birey için erişilebilir kılmayı ve Türkiye satrancına güçlü bir altyapı kazandırmayı hedeflediklerini de aktardı.