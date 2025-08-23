Edson Alvarez imzayı attı! Artık resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadro planlamasını sürdürüyor.

Meksikalı futbolcu Edson Alvarez ile imzalar atıldı

Sarı-lacivertliler, son olarak Premier Lig temsilcisi West Ham United’dan kiralık olarak anlaşma sağladığı Meksikalı futbolcu Edson Alvarez ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe: West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardık

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere’nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Edson Alvarez: Bu forma için her şeyi yapacağım

Edson Alvarez, transferiyle ilgili kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

"Öncelikle teşekkür ederim. Son birkaç gündür hem kulübün hem de taraftarların ilgisi inanılmazdı. Fenerbahçe’ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum."

"Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Onları Meksikalılara benzetiyorum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde yüzümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın."

Devin Özek: Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip

Alvarez transferiyle ilgili Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Meksika Milli Takımı Kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, 11 numaralı forma ile mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin ikinci Meksikalısı Edson Alvarez

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci Meksikalı oyuncu oldu.

Kariyerine ülkesinin Club America takımında başlayan Alvarez, 2019 yazında Hollanda'nın Ajax takımına transfer oldu. Meksikalı oyuncu, burada 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. 4 sezon Ajax formasını giyen Alvarez, Ağustos 2023'te 38 milyon Euro bedelle İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'a imza attı.

Edson Alvarez, 2024-2025 sezonunda ligde 28 maçta görev yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kulüp tarihindeki ikinci Meksikalı futbolcu oldu.

İlk Meksikalı Diego Reyes

Sarı-lacivertlilerde forma giyen ilk Meksikalı oyuncu 2018-2019 sezonunda Diego Reyes oldu. Söz konusu sezonun devre arasında İspanyol ekibi Leganes'e kiralanan Reyes, Fenerbahçe'de 8'i Süper Lig olmak üzere 14 maçta süre aldı.