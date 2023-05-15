Efeler Ligi’nde şampiyon Ziraat Bankkart

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Ziraat Bankkart, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Son iki yılın şampiyonu Ziraat Bankkart, Halkbank karşısında üst üste üçüncü zafer için mücadele etti.

Rakibini 3-1 yenen ve seriyi 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, ligde arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.

Kavaz'ın ikinci şampiyonluğu

Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapıların çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan Mustafa Kavaz, geçen yıl başantrenörlük görevine getirilmesinden 2 ay sonra ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

Final serisinde bir kez daha Halkbank'ı geçen Mustafa Kavaz, 40 yaşında başantrenörlük kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.