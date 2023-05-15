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Efeler Ligi’nde şampiyon Ziraat Bankkart

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi beşinci maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart, seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Haber Merkezi
AA
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Ziraat Bankkart, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Son iki yılın şampiyonu Ziraat Bankkart, Halkbank karşısında üst üste üçüncü zafer için mücadele etti.

Rakibini 3-1 yenen ve seriyi 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, ligde arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.

Kavaz'ın ikinci şampiyonluğu

Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapıların çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan Mustafa Kavaz, geçen yıl başantrenörlük görevine getirilmesinden 2 ay sonra ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

Final serisinde bir kez daha Halkbank'ı geçen Mustafa Kavaz, 40 yaşında başantrenörlük kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.