Efeler Ligi’nde şampiyon Ziraat Bankkart
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi beşinci maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart, seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Ziraat Bankkart, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Son iki yılın şampiyonu Ziraat Bankkart, Halkbank karşısında üst üste üçüncü zafer için mücadele etti.
Rakibini 3-1 yenen ve seriyi 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, ligde arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.
Kavaz'ın ikinci şampiyonluğu
Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapıların çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan Mustafa Kavaz, geçen yıl başantrenörlük görevine getirilmesinden 2 ay sonra ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.
Final serisinde bir kez daha Halkbank'ı geçen Mustafa Kavaz, 40 yaşında başantrenörlük kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.