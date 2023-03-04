EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finalist yarın belirlenecek
EHF Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki Türk eşleşmesinde yarı finalist yarın İzmir'de belli olacak.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Türk temsilcileri İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.
Celal Atik Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmada Bulgar hakemler Svetoslav Yovchev ile Zvezdelin Yonchev görev yapacak.
Konyaaltı Belediyespor, yarınki müsabakaya ilk maçta aldığı 39-28'lik galibiyetin avantajıyla çıkacak.
Adını son 4 takım arasına yazdıracak ekip, yarı finalde Slovakya'dan MKS IUVENTA Michalovce ile karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçın 18 Mart Cumartesi günü Türkiye'de, rövanşının 25 Mart Cumartesi günü Slovakya'da oynanacağı açıklandı.
Avrupa kupalarında 50. maçına çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, 49 karşılaşmada 22 galibiyet, 25 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.