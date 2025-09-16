  1. Ekonomim
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Haber Merkezi
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın Frankfurt deplasmanında oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00 – Eintracht Frankfurt – Galatasaray

30 Eylül Salı TSİ 22.00 – Galatasaray – Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45 – Galatasaray – Bodo/Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00 – Ajax – Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45 – Galatasaray – Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00 – Monaco – Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45 – Galatasaray – Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00 – Manchester City – Galatasaray

