Elazığspor Yönetim Kurulu, İnegölspor maçı için maç biletlerini ücretsiz yaptı.

Elazığspor yönetimi biletleri ücretsiz yaptı
Seza Çimento Elazığspor’un 6-0’lık Kepezspor galibiyeti sonrası şampiyonluk umutları yeniden yeşerdi. Elazığspor yönetimi de kayıtsız kalmayarak taraftarlar için İnegölspor maçı biletlerini ücretsiz yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "12 Aralık Cuma günü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Sultan Su İnegölspor müsabakasının biletleri, Elazığspor Yönetim Kurulu tarafından karşılanacaktır. Taraftarlarımız, biletlerini maç günü stadyum gişelerinden ücretsiz olarak temin edebilecektir. Bu şehrin umudu, bu şehrin nefesi tribünden yükselir. Omuz omuza, tek yürek Elazığspor" denildi.

