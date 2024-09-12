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Emniyet'ten son dakika derbi kararı! Beşiktaş taraftarı alınmayacak

15 Eylül Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına, misafir takım taraftarlarının kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Emniyet'ten son dakika derbi kararı! Beşiktaş taraftarı alınmayacak
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Beşiktaş taraftarının alınmaması uygun görüldü

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.

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