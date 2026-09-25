Emrah Yaşar'dan Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar, altın madalya kazandı.
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Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşılaştı.
Avrupa sahnesinde ilk defa finale çıkan Emrah, rakibini 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör, Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette ilk altın madalyasını aldı.