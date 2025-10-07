Emre Belözoğlu, Antalyaspor'dan istifa etti
Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti.
Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Akdeniz ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu görevinden istifa etti.
Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Antalyaspor yönetimi, o maçın ardından 45 yaşındaki teknik adamın istifasını kabul etmemişti.
Sezon başında da takımdan ayrılma kararı alan ancak Antalyaspor yönetimi değişince tekrar göreve dönen Belözoğlu geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.