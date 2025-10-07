  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Emre Belözoğlu, Antalyaspor'dan istifa etti
Takip Et

Emre Belözoğlu, Antalyaspor'dan istifa etti

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emre Belözoğlu, Antalyaspor'dan istifa etti
Takip Et

Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Akdeniz ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu görevinden istifa etti.

Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Antalyaspor yönetimi, o maçın ardından 45 yaşındaki teknik adamın istifasını kabul etmemişti.

Sezon başında da takımdan ayrılma kararı alan ancak Antalyaspor yönetimi değişince tekrar göreve dönen Belözoğlu geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Eski hakemden Galatasaray-Beşiktaş maçı için çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilirEski hakemden Galatasaray-Beşiktaş maçı için çarpıcı iddia: Derbi tekrar edilebilirSpor
Spor
2026 Dünya Kupası biletleri cep yakıyor! Turnuva tarihinin en pahalısı oldu
2026 Dünya Kupası biletleri cep yakıyor! Turnuva tarihinin en pahalısı oldu
Gheorghe Hagi Süper Lig'e dönüyor: İşte görüştüğü takım
Gheorghe Hagi Süper Lig'e dönüyor: İşte görüştüğü takım
Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
FIFA'dan Türk ekibine bir ceza daha! Puanı -41 oldu
FIFA'dan Türk ekibine bir ceza daha! Puanı -41 oldu
Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıkladı
Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıkladı
FIFA'dan iki Süper Lig takımına transfer yasağı!
FIFA'dan iki Süper Lig takımına transfer yasağı!