  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Takip Et

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı teknik adamın, bir Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Takip Et

2024 Temmuz ayında Ankaragücü'nden ayrılan ve o tarihten bu yana boşta olan Emre Belözoğlu yeniden kulübeye geçmeye hazırlanıyor.

Belözoğlu, Süper Lig'in köklü ekibinin başına geçiyor.

Antalyaspor ile anlaştı

TRT Spor'da yer alan habere göre; Antalyaspor, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Haberde, kırmızı-beyazlı ekibin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.

Akdeniz ekibi, dün sezon başında takımın başına getirilen Alex de Souza ile yollarını ayırmıştı.

Futbol alanında bir ilk: Barış Alper Yılmaz, Red Bull Sporcusu olduFutbol alanında bir ilk: Barış Alper Yılmaz, Red Bull Sporcusu olduSpor
Benzin ve motorine zam yolda: İşte 14 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam yolda: İşte 14 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ebeveynler dikkat! Bakanlık o markaları açıkladı, ürünler piyasadan toplatılıyorEbeveynler dikkat! Bakanlık o markaları açıkladı, ürünler piyasadan toplatılıyorGündem
Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...Konut kredisinde son durum! 1 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...Ekonomi

 

Spor
Futbol alanında bir ilk: Barış Alper Yılmaz, Red Bull Sporcusu oldu
Futbol alanında bir ilk: Barış Alper Yılmaz, Red Bull Sporcusu oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında polemik! "Ahlak dersi veremez"
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında polemik! "Ahlak dersi veremez"
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'a fair play ödülü verildi
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'a fair play ödülü verildi
Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi sona erdi
Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi sona erdi
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan için teklif ettiği rakam ortaya çıktı
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan için teklif ettiği rakam ortaya çıktı
Arsenal-Manchester United canlı izle: Altay Bayındır ilk 11’de
Arsenal-Manchester United canlı izle: Altay Bayındır ilk 11’de