Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

2024 Temmuz ayında Ankaragücü'nden ayrılan ve o tarihten bu yana boşta olan Emre Belözoğlu yeniden kulübeye geçmeye hazırlanıyor.

Belözoğlu, Süper Lig'in köklü ekibinin başına geçiyor.

Antalyaspor ile anlaştı

TRT Spor'da yer alan habere göre; Antalyaspor, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Haberde, kırmızı-beyazlı ekibin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.

Akdeniz ekibi, dün sezon başında takımın başına getirilen Alex de Souza ile yollarını ayırmıştı.