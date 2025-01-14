Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı teknik adamın, bir Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.
2024 Temmuz ayında Ankaragücü'nden ayrılan ve o tarihten bu yana boşta olan Emre Belözoğlu yeniden kulübeye geçmeye hazırlanıyor.
Belözoğlu, Süper Lig'in köklü ekibinin başına geçiyor.
Antalyaspor ile anlaştı
TRT Spor'da yer alan habere göre; Antalyaspor, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Haberde, kırmızı-beyazlı ekibin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.
Akdeniz ekibi, dün sezon başında takımın başına getirilen Alex de Souza ile yollarını ayırmıştı.