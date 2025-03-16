Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı

Kayseri’nin zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na (SNX Türkiye) ev sahipliği yaptı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte gerçekleştirildi. Dün yapılan sıralama turlarının ardından bugün organizasyonda final etapları koşuldu.



Yarışı; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Kayseri Spor A.Ş. Genel Müdürü Fatih Çağan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı takip etti.

Şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenlendi.



Final mücadeleleri nefesleri kesti

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, nefesleri kesen final yarışlarıyla sona erdi. Zorlu parkurda kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışın ardından dereceye giren sporcular da belli oldu.

Yarışı erkeklerde Aki Phillaja (Finlandiya) liderlikle tamamladı. İkinci Elias Ishoel (Norveç ), üçüncülüğü Mille Anderson (İsveç) elde etti.

Kadınlarda Saga Forsell (Finlandiya) birinci, Wilma Jonsson (İsveç) ikinci, Tilde Karelius (İsveç) üçüncü oldu.

Ödüller verildi

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kadınlar ve erkeklerde ilk 3’te yer alan sporculara ödüllerini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.

Vali Çiçek: Her geçen sene üzerine koyarak şampiyonayı büyüteceğiz

Düzenlenen törende açıklamalara bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Muhteşem bir organizasyon yapıldı. SNX Kayseri’ye yakışıyor. Büyükşehir belediyesine, federasyon ekibine ve katılan sporculara teşekkür ediyorum. Her geçen sene üzerine koyarak şampiyonayı büyüteceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç: Şampiyonanın ikincisini yapmanın keyfini yaşıyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Çok heyecanlıyız. Şampiyonanın ikincisini yapmanın keyfini yaşıyoruz. Bu sene 3 milyona yakın misafir ağırladık Erciyes’te ve bu şampiyona ile taçlandırdık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Cıngı: Federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum

Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, “Yarışmanın olmasında büyükşehir belediyesi çok destekte bulundu. Valimiz de şükranlandırdı. Federasyon yetkililerimize ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akı Pphıllaja: Yokuşlarda daha agresiftim sonunda liderliğe tutunmayı başardım

Yarışı erkeklerde birincilikle tamamlayan Finlandiyalı sporcu Aki Phillaja, düzenlenen basın toplantısında, “Aslında iki startta çok benzer starttı çok fazla bir şey değişmedi yokuşlarda daha agresiftim sonunda liderliğe tutunmayı başardım. Türkiye’de çok güzel karşılandık, hava da çok güzeldi. Tabii daha fazla kar olmasını isterdik” diye konuştu.

Saga Forsell: Derece elde ettiğim için çok mutluyum

Kadınlarda birinciliği elde eden Finlandiyalı sporcu Saga Forsell ise “Buraya gelirken hastalığım endişem vardı. Derece elde ettiğim için çok mutluyum evime keyifli döneceğim” ifadelerini kullandı.

Dünya çapında yayınlandı

Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılan yarışlar, dünyanın en iyi snowcros sporcularının kıyasıya mücadelelerine sahne oldu. Yarış bu yıl TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaştırıldı. Ülkemizde ise TRT Spor, D-Smart Spor, Sportstv’den canlı yayınlandı.

FIM’den teşekkür plaketi

Uluslararası Motosiklet Federasyonu, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’ndan dolayı Türkiye Motosiklet Federasyonu’na (TMF) teşekkür plaketi verdi.