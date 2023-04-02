Erden Timur'dan Jesus'a tepki: Canımıza tak etti

Erden Timur, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadı'nda Adana Demirspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine karşılaşmayla ilgili başlayan Timur, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele, zevkli ve bol pozisyonlu bir oyun oldu. Takımımız da geçtiğimiz haftaki mağlubiyetten sonra iyi geri döndü." dedi.

Ligdeki son 3 maçlarında rakiplerine 3 kırmızı kart verilmediğini iddia eden Erden Timur, "Ligimizdeki gerginlik daha da artmasın diye çok bariz şeyler olmadığı müddetçe konuşmamayı tercih ediyorduk. Bu da çok yanlış anlaşılıyor. 'Mağlup olunca konuşuyorsunuz, galip gelince konuşmuyorsunuz.' deniyor. İlk 10 haftada pozisyonları federasyonumuza iletmiştik ama değişen bir şey olmadı. İlk 10 hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi de görüyoruz ki kırmızı kart yasağı var. Bunu bu maç üzerine konuşmuyoruz. Üç haftadır üst üste birçok kişinin ortak görüşüyle kırmızı kart olan pozisyonlarda VAR devreye girmiyor. Puan farkını azaltmak için belli ki böyle bir şey yapıldı." diye konuştu.

Belli ki net bir operasyon var

Erden Timur, şampiyonluk iddiasını ortaya koyarken, "Masa başı mevzusu hakikaten var." dedi.

Hakem kararlarını eleştiren Timur, "Galip gelmemiz bir şeyi değiştirmiyor. Bundan önce futboldaki gerginliği artırmamak için susuyorduk. Birçok açıklama yapılırken kendi camiamızdan baskı gelirken konuşmadık, açıklamalara karşılık vermedik. Belli ki net bir operasyon var, masa başı mevzusu hakikaten var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile yaptıkları maçtan sonra "Türkiye'de maçların sahada kazanılmadığını" söylediğini hatırlatan Timur, şunları kaydetti:

"Türk futbolunu ne denli ayak altına alırsanız alın herhangi bir ceza da söz konusu olmuyormuş. Bu da ayrı ve önemli bir sorun. Gösterilmeyen tavır, en önemli göstergedir. PFDK böyle bir karar verdi. Ona rağmen gerginlik olmaması için konuşmadık. Ancak artık canımıza tak etti. Puan farkının açılması istenmediği belli. Her şey açık. Galatasaray taraftarı, camiası olarak şampiyonluk için kenetlenmiş durumdayız. Hiçbir şey bizi bu yoldan geri çeviremez. Milim bile geri adım atmayacağız. Bu kenetlenmenin sonu her zaman şampiyonluk olmuştur. Mayıslar bizimdir. Bu sene de inşallah bu şekilde olacak. Hiçbir şekilde engellenemez. Tüm odaklara sesleniyorum, ne yapılırsa yapılsın bizi bu yoldan döndüremeyecekler."

"Kendimiz için değil herkes için adalet isterken çok samimiydik." diyen Timur, "Bizim dışımızda da hiç kimse kendi lehine olan pozisyondan sonra konuşmadı. Tersine 'Cambaza bak' der gibi konuları farklı yere çevirmeye çalıştılar. Biz yine lehimize bir şey olduğunda olgun davranışı sergileyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar hepimiz çok uyanık olacağız. İsterse 5-0 kazanalım ama böyle bariz hatalardan sonra iletişimde olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Jesus'un açıklamasına bir kez daha değinen Erden Timur, "Yapılan şeyler çok açık. Ligimizin Avrupa'da değerini yerle bir eden açıklamadan sonra hiçbir şey yapılmaması, federasyonun da görüşünü gösteriyor. Bu sene önemli bir mücadele var. Geçtiğimiz sezon 13'üncülükten buraya geldik. Bu sene şampiyonluğu göğüslemek için sahada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.