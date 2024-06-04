Erden Timur'un kararı planları bozdu: Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un bugün görevinden istifa ettiğini açıklaması bekleniyor.

Erden Timur'un ayrılık kararı sonrası Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun geçtiği habere göre Erden Timur'un ayrılık kararı sonrası Mauro Icardi de Galatasaray ile yollarını ayırma ihtimalini düşünmeye başladı.

Haberde Mauro Icardi'yi Galatasaray'a gelmeye ikna eden detayın Erden Timur'un projesi olduğu hatırlatıldı.

Hatta İcardi'nin Erden Timur'a verdiği ikinci şampiyonluk sözünü tutmak adına Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddettiği vurgulandı.

Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi, tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 32 gol, 12 asistlik istatistik yakaladı.