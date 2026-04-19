Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor'u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor'a Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum."