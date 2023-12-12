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Erdoğan'dan, hakem Meler'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan, hakem Meler'e geçmiş olsun telefonu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'i telefonla aradı. Erdoğan görüşmede, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.

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