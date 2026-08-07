Eren Derdiyok yeniden Galatasaray'da
Galatasaray, eski futbolcusu Eren Derdiyok'un 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak göreve getirildiğini açıkladı.
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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki futbol adamının 17 yaş altı takımını çalıştıracağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Derdiyok ve ekibine yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.
Eren Derdiyok, 2016-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.