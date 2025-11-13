Eren Elmalı ceza aldı mı? Galatasaraylı Eren Elmalı kaç gün ceza aldı?

Galatasaray formasıyla bu sezon dikkat çeken performanslar sergileyen Eren Elmalı hakkında flaş bir karar verildi. Bahis oynadığı iddialarıyla gündeme gelen genç futbolcunun cezası netleşti. Peki hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında adından söz ettiren Eren Elmalı kaç maç ceza aldı? Detaylar haberimizde…

Eren Elmalı ceza aldı mı?

Evet. Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahis soruşturması kapsamında ceza aldı.

Galatasaraylı Eren Elmalı kaç gün ceza aldı?

PFDK bahis oynayan futbolcuların cezalarını açıkladı. Buna göre Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Eren Elmalı kimdir?

Eren Elmalı, 7 Temmuz 2000 tarihinde Kocaeli’de doğan Türk futbolcudur. Profesyonel kariyerine Kocaelispor altyapısında başlayan Elmalı, sol bek mevkiinde görev yapmaktadır. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcu, daha sonra Kasımpaşa’ya transfer olarak Süper Lig’de düzenli forma şansı buldu.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray’a transfer olan Eren Elmalı, hem savunmadaki istikrarı hem de hücuma verdiği destekle kısa sürede taraftarın beğenisini kazandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da görev alan Elmalı, modern futbol anlayışına uygun, hızlı ve teknik özellikleriyle öne çıkan bir sol bek olarak tanınıyor.