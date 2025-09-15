Ergin Ataman "En Değerli Başantrenörü" seçildi

  1. Ekonomim
EuroBasket 2025’te gümüş madalya kazanan A Milli Takım’da Ergin Ataman “En Değerli Başantrenör” seçilirken, Cedi Osman “En İyi İkinci 5”e adını yazdırdı.

Şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının oylamasında Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in en değerli başantrenörü seçildi.

Turnuvada "En İyi Savunma Oyuncusu" ödülü, şampiyon Almanya'dan Isaac Bonga'ya verildi. "Yükselen Yıldız" ödülünün sahibi ise Finlandiya'dan Miikka Muurinen oldu.

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi İkinci 5"e adını yazdırdı. Takımda, 30 yaşındaki milli oyuncunun yanı sıra Jordan Loyd (Polonya), Deni Avdija (İsrail), Lauri Markkanen (Finlandiya) ve Nikola Jokic (Sırbistan) yer aldı.

 

