Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, takımının Peristeri'ye karşı 104-68 galibiyetinin ardından kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldı.

Panathinaikos’un Peristeri’yi 104-68 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçın ardından Ergin Ataman, kendisini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılamadı. Maç sonrası öksürük şikayeti yaşayan Ataman, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Ataman'ın bazı testlerden geçirileceği ifade ediliyor.

Yunanistan Ligi'nin 6. haftasında alınan bu galibiyet, Panathinaikos için geçtiğimiz hafta EuroLeague’de Olympiakos’a karşı yaşanan mağlubiyetin ardından moral oldu. Ancak maç sonunda yaşanan bu beklenmedik durum, dikkatleri Ergin Ataman’ın sağlık durumuna çevirdi.

Ataman’ın basın toplantısına katılamaması üzerine yerine yardımcısı Hristos Serelis açıklamalarda bulundu. Ataman'ın, hastanede olduğu bilgisi paylaşıldı. Panathinaikos kulübü de Ataman’ın sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Salı günü EuroLeague'de Maccabi'yi ağırlayacak olan Panathinaikos, Cuma günü EuroLeague'de Virtus ile oynayacağı maç için Bologna'ya gidecek.