  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı

Panathinaikos'un Peristeri'yi 104-68 yendiği maçın ardından antrenör Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, takımının Peristeri'ye karşı 104-68 galibiyetinin ardından kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldı.

Panathinaikos’un Peristeri’yi 104-68 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçın ardından Ergin Ataman, kendisini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılamadı. Maç sonrası öksürük şikayeti yaşayan Ataman, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Ataman'ın bazı testlerden geçirileceği ifade ediliyor.

Yunanistan Ligi'nin 6. haftasında alınan bu galibiyet, Panathinaikos için geçtiğimiz hafta EuroLeague’de Olympiakos’a karşı yaşanan mağlubiyetin ardından moral oldu. Ancak maç sonunda yaşanan bu beklenmedik durum, dikkatleri Ergin Ataman’ın sağlık durumuna çevirdi.

Ataman’ın basın toplantısına katılamaması üzerine yerine yardımcısı Hristos Serelis açıklamalarda bulundu. Ataman'ın, hastanede olduğu bilgisi paylaşıldı. Panathinaikos kulübü de Ataman’ın sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Salı günü EuroLeague'de Maccabi'yi ağırlayacak olan Panathinaikos, Cuma günü EuroLeague'de Virtus ile oynayacağı maç için Bologna'ya gidecek.

Spor
Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı'dan Hatipoğlu'na tepki: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun
Acun Ilıcalı'dan Hatipoğlu'na tepki: Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun
Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi
Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi
Fenerbahçe’nin efsaneleri Alex ve Volkan Demirel’den duygulandıran dostluk mesajı
Fenerbahçe’nin efsaneleri Alex ve Volkan Demirel’den duygulandıran dostluk mesajı
Süper Lig'te zirve yarışı: Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek!
Süper Lig'in 12. haftasında zirve yarışı: Galatasaray, Samsunspor'u ağırlayacak
TFF Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı kararı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Mourinho ve Acun Ilıcalı kararı