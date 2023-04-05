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Ergin Ataman iddiaları yalanladı: Yüz yüze görüşmedik

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos ile görüştüğüne yönelik iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
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Ergin Ataman, Yunan basınında yer alan Panathinaikos Kulübü ile görüşme gerçekleştirdiğine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

Önümüzdeki sezon için planlamaları THY Avrupa Ligi maçları bittikten sonra yapacağını belirten Ataman, "Panathinaikos Kulübü ile herhangi bir yüz yüze görüşmem olmadı. Şu an tek düşüncem 6 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağımız derbi maçı, Avrupa Ligi'ndeki diğer müsabakalar ve Anadolu Efes ile bir kez daha Türkiye Ligi şampiyonluğu. Perşembe akşamı her 2 takım için de çok önemli bir maç oynanacak. Derbiyi kazanıp play-off şansımızı son haftaya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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