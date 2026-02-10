  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ergin Ataman'ın annesi vefat etti
Takip Et

Ergin Ataman'ın annesi vefat etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ergin Ataman'ın annesi vefat etti
Takip Et

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Bakan Bak'tan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "A Milli Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Konut faizlerinde gerileme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Konut faizlerinde gerileme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bill Gates 'mümkün değil' demişti: Tesla tırları seri üretime giriyorBill Gates 'mümkün değil' demişti: Tesla tırları seri üretime giriyorŞirket Haberleri
Discord'a yaş doğrulama şartı geliyorDiscord'a yaş doğrulama şartı geliyorTeknoloji

 