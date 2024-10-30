Ersun Yanal istifa etti! Yanal'ın basın açıklaması yapması bekleniyor

Trendyol 1. Lig takımı Amedspor'da Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakmasının ardından Ajansspor'un haberine göre Ersun Yanal ile ilgili de kritik bir gelişme yaşandı.

Basın açıklaması yapması bekleniyor

Amedspor'da teknik direktör Ersun Yanal yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı. Yanal'ın bugün basın açıklaması yapması bekleniyor.

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