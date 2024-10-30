Ersun Yanal istifa etti! Yanal'ın basın açıklaması yapması bekleniyor
Trendyol 1. Lig takımlarından Amedspor'da Aziz Elaldı yönetiminin istifasının ardından Teknik Direktör Ersun Yanal da görevinden ayrıldı.
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Trendyol 1. Lig takımı Amedspor'da Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakmasının ardından Ajansspor'un haberine göre Ersun Yanal ile ilgili de kritik bir gelişme yaşandı.
Basın açıklaması yapması bekleniyor
Amedspor'da teknik direktör Ersun Yanal yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı. Yanal'ın bugün basın açıklaması yapması bekleniyor.
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