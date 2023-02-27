Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor'un Galatasaray'a 4-2 yenildiği maçın ardından Teknik Direktör Frencesco Farioli ayrılık kararı aldı. Francesco Farioli'nin yönetime istifasını sunduğu belirtildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre Akdeniz temsilcisi, Ersun Yanal ile anlaşılması konusunda adımlar attı. Deneyimli teknik direktörün Alanya yönetimi ile prensipte anlaştığı bildirildi.

Anlaşırsak çalışacağız

Öte yandan Ersun Yanal, hakkında çıkan iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Yanal, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Daha önce görüşmüştük, anlaşamamıştık. Bu kez düşüncelerimize yakın bir teklif sunacaklarını tahmin ediyorum. Alanya'yı seviyorum. Anlaşırsak çalışacağız. 1,5 yıllık imza düşünüyorum. Hayırlısıysa olur" ifadelerini kullandı.