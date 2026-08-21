Erzurum FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Erzurumspor FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada VAR görevini Bülent Birincioğlu üstlenecek.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında bugün oynanacak Erzurumspor FK - Galatasaray karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. Saat 21.30’da başlayacak mücadelede VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak.
Karşılaşmada orta hakem olarak Çağdaş Altay görev yapacak. Altay’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Selim Şenöz üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.
VAR ekibinde Birincioğlu’na AVAR olarak Suat Göz eşlik edecek. Ligin ilk haftasında “Üç Büyükler”in maçlarında yabancı VAR hakemlerinin görevlendirilmesi dikkat çekmişti.