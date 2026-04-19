Erzurumspor 5 yıl sonra Süper Lig'de
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 kaldı ve bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya lider giren Erzurumspor FK, Sipay Bodrum FK deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve aldığı bir puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Erzurumspor FK, 2017-2018'de play-off'tan ve 2019-2020'de doğrudan Süper Lig vizesi almasına rağmen tekrar 1. Lig'e gerilemişti.