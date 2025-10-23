  1. Ekonomim
Eski Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye hapis istemi

2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Rams Park'ta yaşanan olaylar nedeniyle o dönem sarı-lacivertlilerde yönetici olan Selahattin Baki'nin 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eski Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye hapis istemi
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Eray Yazgan'ın avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Selahattin Baki'nin müşteki Yazgan'a herkesin duyabileceği şekilde hakaret içerikli ifadeler kullandığını kaydetti.

Mütalaada, sanık Baki'nin "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatına savunmasını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianame

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın avukatının şikayeti üzerine soruşturma açıldığı aktarılan iddianamede, dosyaya sunulan video kaydından o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin Yazgan'a küfür ettiğinin tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Baki'nin "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabii olduğu ancak taraflar arasındaki müzakereler neticesinde sanık ile müşteki arasında uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede yer alıyor.

