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Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'teki evinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu
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Eski Milli basketbolcu Asım Pars, Bosna'daki evinde ölü bulundu. Aslen Bosnalı olan Asım Pascanovic, Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından Asım Pars ismini almıştı. Bosna Hersek gazetesi BH Basket'in haberine göre Asım Pars Kalesija'daki evinde ölü bulundu. Eski basketbolcunun ölüm sebebine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Kariyeri boyunca birçok kulupte forma giydi

Asım Pars, kariyeri boyunca Galatasaray, Zagreb, Tuborg, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Dinamo Moskova, Kuban, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin BB ve Erdemirspor formalarını terletmişti.

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