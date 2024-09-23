Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu
Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'teki evinde hayatını kaybetti.
Eski Milli basketbolcu Asım Pars, Bosna'daki evinde ölü bulundu. Aslen Bosnalı olan Asım Pascanovic, Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından Asım Pars ismini almıştı. Bosna Hersek gazetesi BH Basket'in haberine göre Asım Pars Kalesija'daki evinde ölü bulundu. Eski basketbolcunun ölüm sebebine dair herhangi bir bilgi verilmedi.
Kariyeri boyunca birçok kulupte forma giydi
Asım Pars, kariyeri boyunca Galatasaray, Zagreb, Tuborg, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Dinamo Moskova, Kuban, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin BB ve Erdemirspor formalarını terletmişti.