Eski milli futbolcu Akgün Kaçmaz hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Akgün Kaçmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Akgün Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Birer kez A Milli Takım ve A2 Milli Takım, 4'ü de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formayı terleten Akgün Kaçmaz, kulüp kariyerinde ise 10 sezon Fenerbahçe forması giydi. Kaçmaz, ayrıca Hacettepe, Karagümrük, Schwaben Augsburg ve Bandırmaspor'da oynadı.