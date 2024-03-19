Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Beşiktaş ve Trabzonspor'un formasını giyen eski milli futbolcu Ersen Martin genç yaşta hayatını kaybetti.
Uzun süredir aort damarı yırtılması nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi veren Martin genç yaşta hayatını kaybetti.
44 yaşındaki milli sporcunun vefatı spor camiasında üzüntü yarattı.
Ersen Martin Kimdir?
Almanya'da doğan Ersen Martin, futbola Nürnberg'te başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yükselerek 1999 yazında Beşiktaş'a transfer oldu.
2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık olarak verildi. 2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.
Trabzonspor'a 2006 yılında imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.