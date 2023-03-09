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Eski milli kaleci, son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski milli kalecilerden Okan Gedikali, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
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Gençlerbirliği'nin efsane isimlerinden eski milli kaleci Gedikali için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kurulu üyeleri, Gedikali'nin ailesi ve yakınları, altyapı oyuncuları, antrenörler ile spor camiasından birçok isim katıldı.

62 yaşında hayatını kaybeden Gedikali, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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