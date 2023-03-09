Eski milli kaleci, son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden eski milli kalecilerden Okan Gedikali, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Gençlerbirliği'nin efsane isimlerinden eski milli kaleci Gedikali için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kurulu üyeleri, Gedikali'nin ailesi ve yakınları, altyapı oyuncuları, antrenörler ile spor camiasından birçok isim katıldı.
62 yaşında hayatını kaybeden Gedikali, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Dün vefat eden milli takım ve Gençlerbirliği’mizin efsane kalecilerinden Okan Gedikali’yi bugün son yolculuğuna uğurladık.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 9, 2023
🔗 https://t.co/X8WSBP2VhS pic.twitter.com/sM8Ho7pvSt