Eski milli sporcu Gökhan Aksu hayatını kaybetti
Türk hentbolunun önemli isimlerinden eski milli sporcu Gökhan Aksu 52 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski A Milli Hentbol Takım oyuncumuz, köklü kulüplerimizden Beşiktaş'ın kaptanlığını da yapmış Gökhan Aksu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve hentbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü de aynı zamanda kulübün kongre üyesi olan Gökhan Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.