Eskişehir’de uluslararası yarı maraton heyecanı bu hafta sonu başlıyor

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, ETi Lifalif ana sponsorluğunda 2-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali’nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ETi Tedarik Zinciri ve Kalite Güvence Başkanı Engin Çölova, Novo İletişim Tanıtım Dijital İçerik Organizasyon Kurucusu Mirhan Binici, Genel Sekreter Yardımcısı Nergiz Abacı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al, belediye bürokratları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Eskişehir’in simge etkinlik alanlarından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda gerçekleştirilecek festival kapsamında, şehrin sembol mekânlarını kapsayan 21K ve 10K koşuları yapılacak. 20 Temmuz’da tamamlanan kayıt sürecinde, Türkiye’nin dört bir yanından ve 17 farklı ülkeden toplam 2 bin 25 koşucu kayıt yaptırdı.

Büyüyerek devam edecek

Lansman toplantısında ilk olarak konuşan Novo İletişim Tanıtım Dijital İçerik Organizasyon Kurucusu Mirhan Binici, “6. Uluslararası ETİ Lifalif Eskişehir Yarı Maratonu heyecanı yaşıyoruz. 2 bin 25 kişi bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlikte Eskişehir sokaklarında ter dökecek, sporun ruhunu şehrimize yayacak. Eskişehir’deki bu yarışın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşen bu organizasyonun daha geniş kitlelere ulaşmasını diliyoruz. Tüm Eskişehirlileri 2 ve 3 Ağustos tarihlerinde Sazova Parkı’na bekliyoruz. Hep birlikte sporun, sağlığın ve dayanışmanın bir araya geldiği bu özel günleri paylaşalım.” dedi.

Sporun birleştirici gücü

Ana sponsor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten ETi Tedarik Zinciri ve Kalite Güvence Başkanı Engin Çölova, “İyi yaşam kültürünü desteklemek, ETi olarak benimsediğimiz temel değerlerden biri. Bu doğrultuda ETi Lifalif markamızla, Eskişehir’de düzenlenen bu anlamlı yarı maratona bir kez daha ana sponsor olarak katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İyi beslenmenin yanı sıra, aktif bir yaşamın da sürdürülebilir mutluluğun vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu organizasyon; sporun birleştirici gücüyle toplumun her kesimini bir araya getirmesi ve kapsayıcı yapısıyla bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen, başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce olmak üzere tüm paydaşlara içtenlikle teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ünlüce"Spor festivali havasında geçecek"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, maratonun 6’ncısını düzenlemekten dolayı büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, “Yarı maratonu, her yıl katılımcı sayısını artırarak sürdürmek gerçekten çok kıymetli bir başarı. İlk yılımızdaki kayıt sayılarına bakıyorum, bir de bu yılki başvurulara bakıyorum ve görüyorum ki Eskişehir’de bu organizasyona karşı büyük bir güven oluşmuş. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk gün, tam anlamıyla bir spor festivali havasında geçecek.” diye konuştu.

Arabasız pazar günü etkinliği

Eskişehirlileri “Arabasız Pazar” günleri etkinliği yapmaya davet eden Başkan Ünlüce, “Buradan kıymetli Eskişehir halkına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Daha önceki beş organizasyonda da gösterdikleri anlayış ve sabır için minnettarız. Bu yıl da aynı duyarlılığı göstereceklerine inanıyorum. Trafiğe kapalı güzergâhların detayları web sitemizde paylaşıldı. Ayrıca bu güzergâh, Eskişehirliler için o gün güzel bir yürüyüş alanı da olacak. Aslında uzun zamandır düşündüğüm bir konuyu burada sizlerle paylaşmak isterim; ‘Arabasız Pazar’ fikri. Eskişehir’de yaşayan herkesin Pazar günleri toplu taşıma, yürüyüş ya da bisikletle ulaşım sağlamasını teşvik edecek bir uygulama. Caddelerimizi, yollarımızı bir günlüğüne yayalara ve bisikletlilere bırakmak istiyoruz. Belki bu yıl hazırlıklarına başlarız ve 2026 yılında bu fikri hayata geçiririz. Ve buradan tüm Eskişehirlilere bir davette bulunuyorum; pazar günü araçsız bir yaşamı birlikte deneyimleyelim. Bu maraton da aslında, özellikle trafiğe kapalı alanlarıyla bu fikrin küçük bir başlangıcı, bir provası niteliğinde.” ifadelerini kullandı.

Sporda mutluluk var, Eskişehir’de mutluluk var!

6. Uluslararası ETİ Lifalif Eskişehir Yarı Maratonu’na destek olan kurum ve kuruluşlara da teşekkür eden Başkan Ünlüce, “Bu organizasyonda bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Başta Eskişehir Valiliği’ne, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye Başkanlıklarımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve destek sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına minnettarız. Ayrıca, Eskişehir’le özdeşleşmiş bir marka olan ETi ailesine de özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Eskişehir’i bir spor ve maraton kenti yapma yolunda ortaya koyduğumuz bu iddiayı her yıl olduğu gibi bu yıl da ana sponsor olarak sahiplenmeleri bizler için çok kıymetli. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu yılki sloganımızla konuşmamı bitirmek istiyorum; ‘Sporda mutluluk var, Eskişehir’de mutluluk var!” diye konuştu.

Bu yılki maratonda Eskişehispor’un da koşu takımı ile yarışlara katılacağı müjdesini de veren Başkan Ünlüce, Eskişehirspor’un Sazova Parkı’nda açacağı stantta kombine bilet satışı gerçekleştireceğini söyledi.

Çocuklara yönelik eğlence

İki gün sürecek festival, spor ve sağlıklı yaşam kültürünü topluma yaymayı amaçlayan birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. 7-13 yaş arası 300’ün üzerinde çocuğun katılımıyla gerçekleşecek Çocuk Koşusu, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de düzenlenecek. Koşu öncesi ve sonrasında çocuklara yönelik pek çok eğlenceli etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca festival alanında yoga, zumba ve pilates gibi grup egzersizlerinin yanı sıra, sporcu beslenmesine dair seminerler de katılımcılarla buluşacak.

Yine cumartesi günü Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle özel bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirilecek. Tüm Eskişehirlilere açık olacak bu yürüyüşte, down sendromlu bireyler ve aileleri Sazova Parkı’ndaki 1,5 kilometrelik parkurda birlikte yürüyecek.

İyilik peşinde koşacaklar

ETi Lifalif 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, aynı zamanda bir yardımseverlik koşusuna da ev sahipliği yapacak. Etkinliğe katılan sporcular, sosyal sorumluluk partneri Adım Adım çatısı altındaki sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek olmak amacıyla kendi bağış kampanyalarını başlatabilecek. Destek vermek isteyenler, 21 Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında bağışta bulunabilecek.

Ana sponsorluğunu ETi Lifalif’in üstlendiği festivalde; TCL Electronics, Xiaomi, Nuh’un Ankara Makarnası ve Kalabak Su co-sponsor olarak yer alıyor. Eker, MACFit ve PT Academy gibi markalar da organizasyona destek veriyor. Katılımcılar, bu markalara ait deneyim alanlarında çeşitli spor aktiviteleri ve eğlenceli oyunlarla buluşacak. Ayrıca, SPX, Yalın Sports, Asics ve Brooks gibi dünyaca ünlü markaların yer aldığı Expo alanı da ziyaretçilere açık olacak.