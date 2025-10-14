Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

  1. Ekonomim
Serdar Göçerler ile yolları ayıran Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Hakan Şapçı ile anlaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, 2 Temmuz 2025 tarihinde teknik direktörlük görevine getirdiği Serdar Göçerler ile yol ayrılığına gitti. Göçerler ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden kırmızı-şimşeklerin yeni teknik direktörü bugün belli oldu. Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, teknik direktörlük görevi için Hakan Şapçı ile resmi sözleşmeye imza attı.

"Teknik direktörlük görevi için Hakan Şapçı ile anlaşmaya varılmıştır"

Eskişehir'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Hakan Şapcı ile anlaşmaya varılmıştır. Kulüp Başkanımız Ulaş Entok ve yeni Teknik Direktörümüz Hakan Şapcı, resmi sözleşmeye imzalarını attı. Hocamıza hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

