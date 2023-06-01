eSüper Lig'in ilk şampiyonu Galatasaray oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig'in ilk sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlandı.

ESA Arena'da düzenlenen organizasyonda rakibi Trabzonspor'u Büyük Final'de 3-1, Reset Bracket'ta 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, eSüper Lig'in kupasını Türkiye'de havaya kaldıran ilk takım oldu. Galatasaray'ın oyuncusu Kaan Tüzün, kupayı TFF Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher'in elinden aldı.

Finalistler FIFA Global Series'te Türkiye'yi temsil edecek

Türk Telekom eSüper Lig'in şampiyonu Galatasaray, 200 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

FIFA 23 üzerinden oynanan Türk Telekom eSüper Lig, 20 resmi ligden biri olurken, finalde karşılaşan Galatasaray ve Trabzonspor, FIFA Global Series'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyon takımımızı, sporcularımızı, antrenör ve yöneticilerini canıgönülden kutluyorum

TFF Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Federasyon olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. eFutbolda dünyanın 20 resmi liginden biri olarak bu alanda varlık göstermek bizler için gurur verici. Büyük bir heyecana sahne olan Büyük Final sonunda ligimizin ilk şampiyonu belli oldu. Şampiyon takımı, sporcuları, antrenör ve yöneticileri canıgönülden kutluyorum. Federasyon olarak dileğimiz, eSüper Lig'de bu heyecan ve rekabetin her sezon katlanarak büyümesidir. Ligin, dünyanın en önemli eFutbol Ligi haline gelmesini istiyoruz. eSüper Lig, her sezon daha güçlü, daha heyecanlı ve izleyici sayısını katlayarak artıran bir lig haline gelecek. Kulüpler de büyük bir ekonomik hacme sahip eFutboldan önemli gelirler elde edecektir." ifadelerini kullandı.

"eMilli Takımı'mızın Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması Türk Telekom eSüper Lig'in başarısıdır." diyen Suher, "Rekabetçi ortam, uluslararası başarıyı da getiriyor. eSüper Lig, Türk Telekom'un desteğiyle daha güçlü hale gelecektir. eMilli Takımı da ülkemizi gururlandıracak büyük başarılara imza atacaktır. Şampiyon olan takım ve ligimizin ikincisi, FIFA Global Series'te ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İki takımımıza da şimdiden Global Series'te başarılar diliyorum ve önemli başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon daha rekabetçi bir lig izleyeceğiz

Büyük hedeflere ulaşmak için doğru ve güçlü iş birlikleri kurmanın büyük önem taşıdığını aktaran Suher, şunları kaydetti:

"eFutbolda Türk Telekom gibi Türkiye'nin en önemli markalarından birinin TFF ile bu yola çıkması çok kıymetli. eSüper Lig'e isim sponsoru olarak adını veren ve ligimizin yayıncısı olan Türk Telekom'un başta değerli CEO'su Ümit Önal olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İki güçlü markanın birlikteliğinin eFutbol alanında ülkemize büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Önümüzdeki sezon yine Türk Telekom'un isim sponsoru ve yayıncı kuruluşu olacağı eSüper Ligi'ni 20 takımla kasım ayında başlatacağız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık.

Gelecek sezon eFutbolseverler, daha güçlü ve daha rekabetçi bir Türk Telekom eSüper Lig ile büyük heyecanın parçası olma şansını yakalayacaklar. Takımlarımıza, eFutbol takımlarının sorumlularına, oyuncularına ve bu projede TFF ile organizasyona büyük emek veren Kulüpler Birliği Vakfına ayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaya koyduğu ilerici vizyon ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren TFF'nin değerli başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de tüm eSüper Lig ailesi adına şükranlarımı sunuyorum."

Ligi gelecek sezonda da desteklemeye devam edeceğiz

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilki düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'in şampiyonluk heyecanına tanıklık ettiklerini belirterek, "Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı eSüper Lig'in şampiyonunu gönülden tebrik ediyorum. Sezon boyunca ligde yer alan diğer takımları da mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Türk Telekom olarak, uzun yıllardır sporun gelişmesi ve geniş kitlelere ulaşması için desteğimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'deki dijital dönüşümün lideri olarak, futbolun çatı markası TFF ile birlikte değerli bir iş birliğine imza atmış olduk. Türkiye'de ilk kez düzenlenen eSüper Lig'in isim sponsoru ve resmi yayıncısı olduk. Esporseverler, sezon boyunca Tivibu üzerinden yayınladığımız maçlara ve takımların birbirinden heyecanlı karşılaşmalarına tanıklık etti. Bu anlaşmayı dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip edilen eFutbolu ileriye taşımak açısından çok kıymetli buluyoruz. Bu süreçte başta TFF Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oyun ekosistemini yükseltmek bize mutluluk veriyor. İsim sponsoru ve resmi yayıncısı olduğumuz Türk Telekom eSüper Ligi'ni gelecek sezonda da desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tivibu Spor'da birçok popüler müsabakayı canlı yayınladık ve yayınlamaya devam ediyoruz.

Oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduklarını dile getiren Özden, şöyle konuştu:

"Türk Telekom olarak dijital dönüşümdeki bilgi birikimimizle birlikte oyun dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetleri sunuyoruz. Dijitalleşme ve teknolojinin başvurduğu her alanda yerimizi alıyoruz. Oyuncuların ihtiyacı olan yüksek hız sağlayan fiber internetimizi Türkiye'nin dört bir yanına götürerek oyun ekosisteminin gelişimine doğrudan teknolojik katkı sağlıyoruz. Türkiye'de espor yayıncılığının ana adresi konumunda olan Tivibu Spor'da şimdiye kadar birçok popüler müsabakayı canlı olarak yayınladık ve yayınlamaya devam ediyoruz. Dijital oyun alışveriş platformumuz Playstore ile bugüne kadar bilgisayar ve mobil olmak üzere 1000'den fazla popüler oyun markasını aynı anda oyunseverlere sunduk. Sektörün oyunculara özel internet ve oyun odaklı faydalar sunan tek markası GAMEON ile daha da entegre bir platformun kapılarını açtık. Dünyada ve Türkiye'de, milyonlarca bilgisayar oyuncusunun favorisi olan oyunlarla yaptığımız iş birlikleriyle oyun içi faydalar sağladık. Bu anlamda oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarını sahiplenerek ekosistemin gelişimi için öncü projeler üretiyoruz ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz."