Eti lifalif Uluslararası Eskişehir yarı maratonu 15-16 Ağustos'ta sporseverlerle buluşacak

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Aktif Yaşam Parkı’nda düzenlenen ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali tanıtım toplantısına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ETİ Kurumsal İletişim ve Tüketici İlişkileri Kıdemli Direktörü Dilge Berktaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nergiz Abacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al, belediye bürokratları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

14 ülkeden 2 bin 465 sporcu Eskişehir'de buluşacak

Bu yıl 14 farklı ülkeden 2 bin 465 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, Eskişehir'i uluslararası sporun önemli merkezlerinden biri haline getirecek. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Azerbaycan, Bulgaristan, Güney Sudan, Mısır, Güney Afrika, Suriye, Almanya, Endonezya, Etiyopya, Fransa ve İngiltere'den gelecek sporcular, Eskişehir'in tarihi ve simge noktalarını kapsayan parkurda mücadele edecek.

Her yaştan sporsevere hitap eden festival

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda start alacak festival, yalnızca profesyonel atletleri değil, her yaştan ve her seviyeden sporseveri bir araya getirecek.

Organizasyon kapsamında; 21K Yarı Maraton, 10K Koşusu, Çocuk Koşusu, Paralimpik Koşu ve Şirketler Koşusu düzenlenecek. Profesyonel sporcuların yanı sıra aileler, çocuklar, kurumlar ve amatör koşucular da büyük spor şöleninin bir parçası olacak.

Kent kültürünün önemli bir parçası

Toplantıda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al, şu ifadeleri kullandı: “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak sporu yalnızca yarışlardan ibaret görmüyor; sağlıklı yaşamın, sosyal dayanışmanın ve kent kültürünün önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla yıl boyunca her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturan çok sayıda etkinlik ve eğitim düzenliyor, aynı zamanda şehrimizi ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu süreçte bizlere güç veren en önemli desteklerden biri de isim sponsorumuz ETİ Lifalif olmuştur. Eskişehir’de doğan ve bugün Türkiye’nin en değerli markalarından biri haline gelen ETİ’nin, yine Eskişehir’de düzenlenen uluslararası bir spor organizasyonuna destek vermesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Kendilerine spora ve kentimize verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz.”

Türkiye’ye örnek bir yarışma

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ise Eskişehir’in çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi; “ETİ’nin ana sponsorluğunda düzenleyeceğimiz ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali’ni 15-16 Ağustos tarihlerinde ‘2026 Eskişehir Yılında Ben Koşuyorum’ temasıyla gerçekleştireceğiz. Her yıl büyüyerek yoluna devam eden yarı maratonumuzun tüm hazırlıkları ve uygulama sürecini bu yıl Büyükşehir Belediyesi olarak başından sonuna kadar biz yürütüyoruz. Şehrimizin spor alanındaki gücünü ortaya koyan bu büyük buluşmayı Eskişehir’e yakışan bir organizasyonla gerçekleştirmek için titizlikle çalışıyoruz.

Eskişehir; kültürü, sanatı, genç nüfusu, üniversiteleri ve yaşam kalitesiyle Türkiye’nin örnek şehirlerinden biridir. Biz bütün bu değerlerin yanına sporu da güçlü biçimde eklemek istiyoruz. Çünkü spor yalnızca fiziksel bir faaliyet değil; sağlık, dayanışma, özgüven ve birlikte başarma kültürüdür.

2026 yılını ‘Eskişehir Yılı’ ilan ederken hedefimiz, şehrimizin sahip olduğu değerleri daha görünür kılmak ve Eskişehir’i her anlamda daha güçlü biçimde geleceğe taşımaktır. Bu nedenle ‘2026 Eskişehir Yılında Ben de Koşuyorum’ çağrımızı yalnızca sporculara değil, bu heyecana ortak olacak tüm hemşehrilerimize yapıyoruz.

Bu büyük organizasyonun ana sponsoru olan, şehrimizin ve ülkemizin gurur kaynağı ETİ’ye gönülden teşekkür ediyoruz. 15-16 Ağustos tarihlerinde tüm hemşehrilerimizi Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’na ve yarış güzergâhı boyunca sporcularımıza destek vermeye davet ediyoruz. Gelin, ‘2026 yılında ben de koşuyorum’ diyerek bu büyük heyecanın bir parçası olalım. Sporcularımız koşsun, Eskişehir kazansın.”

Sağlıklı yaşam kültürünü birlikte büyütüyoruz

ETİ olarak insanların bir araya geldiği, hareket ettiği ve ilham aldığı projelerin içinde yer aldıklarını belirten ETİ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Kıdemli Direktörü Dilge Berktaş; “Kökleri 1961 yılında Eskişehir’de atılan bir marka olarak şehre değer katan projelerin bir parçası olmayı her zaman önemsiyoruz. Eskişehir’in sosyal yaşamına, turizmine ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayan ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali’nin üç yıldır ana sponsoru olmaktan da büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. ETİ Lifalif ile tüketicilerimizin iyi yaşam yolculuğuna eşlik ederken, hareketli yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla yalnızca ürünlerimizle değil, insanları spor ve iyi yaşam etrafında buluşturan projelerle de toplumsal fayda yaratmaya devam ediyoruz.” dedi.

İki gün boyunca spor ve eğlence bir arada

Festival, yalnızca koşularla sınırlı kalmayacak. İki gün boyunca düzenlenecek etkinliklerde spor ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik birçok aktivite gerçekleştirilecek.

15 Ağustos Cumartesi günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda saat 10.00’da ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali başlangıcı ve 17.00’da Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. Çocuk koşusu öncesinde ve sonrasında minik katılımcılar için eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Festival alanında ayrıca yoga, pilates ve zumba gibi grup egzersizleri gerçekleştirilecek, sporcu beslenmesine ilişkin seminerler ve çeşitli atölyeler de ziyaretçilerle buluşacak.

16 Ağustos Pazar günü ise saat 08.00’de 21K Yarı Maraton Startı verilecek, ardından 08.15’te 10K Koşusu Startı alınacak.Paralimpik sporcular ile şirket takımları da 10K parkurunda mücadele edecek. Yarışların ardından ödül töreni ve çeşitli aktivitelerle devam edecek. Festival etkinlikleri saat 15.00'e kadar sürecek.