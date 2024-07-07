EURO 2024: Türkiye turnuvaya veda etti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı devam ediyor. Türkiye, öne geçtiği karşılaşmada Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hollanda, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.



TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu; Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler

HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Bergwijn, Gakpo, Depay

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı devam ediyor. Türkiye, çeyrek final maçında Hollanda ile kozlarını paylaştı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin düdük çaldı.

Hollanda, mücadeleye etkili başlayan taraf oldu. Memphis Depay'ın liderliğinde pozisyonlar yakalayan Portakallar, aradığı golü bulamadı. Dakikalar ilerledikçe oyunda dengeyi kuran Türkiye, 34. dakikada öne geçmeyi başardı. Arda Güler'in harika ortasında Samet Akaydin, yaptığı kafa vuruşuyla takımımızı öne geçirdi. Türkiye, EURO 2024’te oynadığı beş maçın dördünde açılış golünü atan taraf olurken; Samet Akaydin, milli takım formasıyla ilk golünü Hollanda filelerine gönderdi. Türkiye, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Hollanda, ikinci yarıya baskılı başlamak istese de aradığı fırsatları bulamadı. Türkiye ise 55. dakikada gole yaklaştı. Arda Güler, kullandığı serbest vuruşta direğe takıldı. Dakikalar ilerledikçe baskısını artıran Hollanda, 70. dakikada beraberliği yakaladı. De Vrij, meşin yuvarlağı kafasıyla ağlara yolladı. Türkiye, kalesinde gördüğü golün ardından oyundan düştü. Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile öne geçti.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Hollanda, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi. Hollanda, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Tarihinde 3'üncü kez çeyrek final oynayan Türkiye ise turnuvaya veda etti. .

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşma hakem Clement Turpin'in düdüğüyle başladı.

Hollanda, maça hızlı başladı. Maçın henüz ilk dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Memphis Depay'ın şutu üstten dışarı çıktı.

Türkiye, maçın ilk dakikalarında ayağa paslarla oyunda dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ay-Yıldızlılar, Kenan Yıldız'ı savunma arkasına kaçırmak istiyor.

Türkiye, 11. dakikada etkili geldi. Kenan Yıldız'ın pasında topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutu üstten auta gitti.

Hollanda, kazandığı toplarla etkili gelmeye çalışıyor. Savunmamızın hatası sonucu topu önünde bulan Xavi Simons'un şutunda top dışarı çıktı.

İlk 15 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle geçildi.

Türkiye, Barış Alper Yılmaz'ı savunma arkasına kaçırarak tehlikeler yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye, 25. dakikada tehlike yarattı. Mert Müldür'ün pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, istediği pası veremedi. Van Dikj, Barış'a engel olarak topu kornere attı.

Hollanda'da Xavi Simons 30. dakikada Mert Müldür'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Türkiye, 34. dakikada öne geçti. Arda Güler'in harika ortasında Samet Akaydin, yaptığı kafa vuruşuyla takımımızı öne geçirdi.

Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmada ikinci yarı heyecanı başladı. Hollanda'da bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst oyuna dahil oldu.

Hollanda, ikinci yarıya hızlı başlamaya çalışıyor. Türkiye, bu bölümde ayağa paslarla oyunun temposunu düşürmek amacında.

Hollanda, 52. dakikada tehlike yarattı. Gakpo'nun kaleye yönelen ortasında meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Türkiye, 55. dakikada gole çok yaklaştı. Arda Güler'in nefis serbest vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarı gitti.

Türkiye, son yarım saatlik dilime 1-0 önde girdi.

Türkiye, 64. dakikada çok etkili geldi. Kenan Yıldız'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Kaan Ayhan, De Vrij'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turpin, pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi.

Hollanda, 70. dakikada beraberliği yakaladı. De Vrij, meşin yuvarlağı kafasıyla ağlara yolladı.

Hollanda, 76. dakikada öne geçti. Yapılan ortaya iyi hareketlenen Cody Gakpo, skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Türkiye, 85. dakikada beraberliğe yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Zeki'nin yaptığı vuruş savunmadan geri döndü.

Türkiye, 92. dakikada gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un vuruşunda kaleci gole izin vermedi.