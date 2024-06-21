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EURO 2024'te günün programı

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nda Slovakya-Ukrayna, D Grubu'nda ise Polonya-Avusturya ve Hollanda-Fransa maçları oynanacak.

Haber Merkezi
AA
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EURO 2024'te günün programı
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ikinci maçlarla devam ediliyor.

Turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci maçların ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürdü. Bu ülkenin ardından ikişer puanlı Danimarka ile Slovenya sıralandı. Grubun son sırasında ise bir puanlı Sırbistan yer aldı.

B Grubu

Turnuvada B Grubu'nda dün akşam Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşı karşıya geldi.

Hırvatistan ve Arnavutluk büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

İspanya ise İtalya karşısında, baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tuttuğu mücadeleyi 1-0 kazandı.

İlk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ardından İtalya'yı tek golle geçen İspanya topladığı 6 puanla son grup maçları öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.

Bugünkü program

Turnuvada E Grubu'nda bugün saat 16.00'da Slovakya-Ukrayna Düsseldorf'ta, D Grubu'nda saat 19.00'da Polonya-Avusturya Berlin'de, Hollanda-Fransa ise saat 22.00'de Leipzig'de karşı karşıya gelecek.

 

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