EURO 2024'te haftanın golü Mert Müldür'ün

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yaptığı oylama sonucunu paylaştı.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıarın ilk iki golünü kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu.

🇹🇷 Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner 🥵#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V