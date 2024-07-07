EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) çeyrek final maçları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
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EURO 2024’te çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan iki maçın ardından tamamlandı. Çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyen İspanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda adını yarı finale yazdırdı.
EURO 2024’te yarı final karşılaşmalarının takvimi şöyle:
9 Temmuz Salı:
22.00 İspanya - Fransa (Münih Arena)
10 Temmuz Çarşamba:
22.00 Hollanda – İngiltere (BVB Dortmund Stadyumu)