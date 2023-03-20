EuroLeague heyecanı Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, EuroLeague’de play-off öncesi son haftalara yaklaşırken Avrupa’nın en üst seviye takımlarının maçlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, normal sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden takımların maçlarını ve diğer tüm maçları ekrana taşıyor.

Ertelenen 24'üncü hafta maçı Olimpia Milano ve 30’uncu hafta maçı Zalgiris Kaunas’ı Ülker Arena’da ağırlayacak olan Fenerbahçe Beko, play-off potasına tutunmaya çalışırken bir diğer Türkiye temsilcisi Anadolu Efes, play-off mücadelesinden kopmamak için Berlin deplasmanına galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in play-off öncesi kritik maçları Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko için çift maç haftası

Verilen bilgiye göre, 29’uncu haftada İspanya deplasmanında Valensiya ile karşı karşıya gelen ve son topta maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, ertelenen Olimpia Milano maçının ardından Zalgiris karşısında parkeye çıkıyor.

Barcelona’ya karşı aldığı galibiyetin ardından normal sezon sonu için üst sıralarda hak iddia eden Fenerbahçe Beko, Valensiya deplasmanından mağlup ayrılmasıyla birlikte, Fenerbahçe Beko’nun lider Olimpiakos’la olan galibiyet farkı ise 4 maç oldu.

Ülker Arena’da oynanacak 24’üncü hafta erteleme mücadelesi olan Olimpia Milano karşılaşması 21 Mart Salı saat 20.15’te başlıyor.

Ligin hem play-off mücadelesini hem de üst sıralarını etkileyecek Milano maçından 3 gün sonra Zalgiris Kaunas’ı evinde ağırlıyor. İkide iki yaparak play-off öncesi form grafiğini yükseltmenin peşinde olan Fenerbahçe Beko’nun Zalgiris Kaunas mücadelesinde ilk düdük 24 Mart Cuma saat 20.45’te Tivibu üzerinden S Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Anadolu Efes, 5 maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor

29’uncu hafta mücadelesinde Obradovic’in Partizan’ını konuk eden Anadolu Efes, maalesef sahadan mağlup ayrılan taraf olmuştu.

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Anadolu Efes, play-off öncesi kalan son 5 maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Play-off potasına kendini atmak isteyen Anadolu Efes’in Almanya ekibi Alba Berlin’e konuk olacağı mücadele 23 Mart Perşembe saat 22.00’da Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.