Euroleague'de Final Four zamanı

Euroleague'de Final-Four'da heyecanı 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Telekom Center'da yaşanacak. Bu sezon Türkiye'den Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Valencia Basket ve ev sahibi ülkeden de Olympiakos kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Atina'da 2. Euroleague Final Four

Euroleague Final-Four organizasyonu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2. kez düzenlenecek. Daha önce bu şehirde 2007 yılında oynanırken, Yunan ekibi Panathinaikos finalde Rus takımı CSKA Moskova'yı 93-91'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kupa tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı ismiyle oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Suproleague ve Euroleague adıyla maçlar yapıldı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başlandı.

En çok kazanan Real Madrid

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu. İspanyol ekibi Real Madrid ise 11 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra diğer şampiyonluklarını 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında elde etti. Madrid'i Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 7 şampiyonluğu var.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes 2'şer kez kazandı

Euroleague kupası, bugüne kadar 4 kez Türkiye'ye geldi. Türk takımlarından Fenerbahçe ile Anadolu Efes bu kupaya ulaşan ekipler oldu. Sarı-lacivertliler, 2017 ve 2025 yıllarında, lacivert-beyazlılar ise 2021 ve 2022 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Olympiakos, 3 defa şampiyon oldu

Euroleague'de normal sezonu zirvede tamamlayan Olympiakos, tarihinde 3 kez şampiyonluğa ulaştı. Yunan temsilcisi ilk kez 1997 yılında Euroleague kupasını müzesine götürürken, bu başarısını 2012 ve 2013 yıllarında da tekrarladı.

Valencia, ilk kez Euroleague Final Four'da

İspanya takımı Valencia, Euroleague Final-Four'da ilk kez mücadele edecek. Normal sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2. sırada yer alan Valencia, play-off'ta da önemli bir dönüşe imza attı. Panathinaikos ile oynadığı seride 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 ile Final Four biletini aldı.

En başarılı başantrenör Zeljko Obradovic

Sırp Başantrenör Zeljko Obradovic, Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan çalıştırıcı olarak dikkat çekiyor. Obradovic, kupa tarihinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2017 yılında Fenerbahçe'yi de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu ise 1992 yılında Partizan ile kazandı. Deneyimli antrenör, 5 kez Panathinaikos ile, 1'er defa da Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Zeljko Obradovic'in ardından İtalyan Başantenör Ettore Messina'nın 4 ve Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor.

Euroleague Final Four'da yarı final maçlarının programı TSİ şöyle:

18.00 Olympiakos - Fenerbahçe

21.00 Valencia Basket - Real Madrid